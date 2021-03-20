Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yine kullanıcıları ikiye bölen bir anket geldi.

İKİ TATLI ARASINDA SEÇİM YAPMALARINI İSTEDİ

Vedat Milor, yaptığı paylaşımla, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar tercihlerinin hangisi olduğunu sordu:

"Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, takipçilerine şöyle sordu: "Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

BAKLAVA DAHA ÇOK OY ALDI

Ünlü yazarın sorusu üzerine takipçilerinden kısa süre içinde cevaplar gelmeye başladı. Sosyal medyanın ikiye ayrıldığı ankette, çoğunluk tercihini baklavadan yana kullandı.