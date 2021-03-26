Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

66 yaşındaki aktör, Central Park’ta yeni filmi “Journal For Jordan” için çekim yaparken düğün fotoğrafı çektirmek için gelen bir gelin ve damat gördü. Washington, çekimlere ara vererek çiftin yanına gitti. Ünlü yıldız, siyah maskesiyle çiftin düğün fotoğrafına dahil olurken yeni evli çiftin büyük memnuniyet yaşadığı dikkat çekti. Taze evliler, fotoğrafla herkese anlatacakları bir hatıraya sahip olurken, neşeli bir gününde olan ünlü yıldız çekim boyunca ekiptekilerle şakalaştı.