Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçek hayat hikâyelerinin anlatıldığı dizinin son bölümünde Yiğit Özşener ve Esra Ronabar konuk olurken, dizide iki veda birden yaşandı.

Dizinin sevilen doktorlarından Deniz ve Piraye karakterleri, birlikteliklerini açıklayarak evlilik kararı aldıklarını duyurdu. Şehir dışında yeni bir hayata adım atacaklarını söyleyen çift işten ayrıldı. Yaşanan bu ayrılık sonrası dizinin başından beri kadroda yer alan sevilen oyuncular Tülin Özen ile Burak Sevinç diziye veda etti.