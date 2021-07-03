Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi gören sevilen oyuncu Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber geldi. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Aksoy, iki ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım" sözleriyle kötü haberi duyuran Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine müjdeyi verdi.

"BU TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan ünlü oyuncu, "Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı, Allah’ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Hayatta kim olursanız olun, düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim" diyen Boğaç Aksoy "Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım. Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA BENDEN MUTLUSU YOK"

Yaşadığı tecrübeyle ilgili konuşan Aksoy "Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi" diyen Aksoy "Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah’a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun" diyerek müjde verdi.

Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy: İnşallah setlere geri döneceğim Sevilen oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren ve kemoterapi tedavisi aldığını belirten Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda. Allah'ın izniyle, inşallah setlere geri döneceğim" dedi.