Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonuna büyük umutlarla başlayan ve başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı 'Baş Belası' dizisi ekranlara veda ediyor.

Pazar akşamları yayınlanan ancak beklenen reyting oranını yakalayamayan dizinin yayın günü pazardan cuma gününe alınmıştı. Murat Onbul'un yönettiği dizi, reytinglerde yine beklentilerin altında kaldı. Aşk Mantık İntikam ve MasterChef Türkiye gibi iddialı yapımlarla karşılaşan ancak bekleneni veremeyen dizi için 13. bölümde final kararı alındı.

Baş Belası, bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak olan 13. bölümü ile final yapacak.

BAŞ BELASI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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