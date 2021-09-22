Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen O Ses Türkiye’nin yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Çekimlere hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosunu Acun Ilıcalı paylaşımıyla ilan etti.

YENİ JÜRİLERİYLE İLK KARE

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.

“O SES TÜRKİYE’YE YAKIŞTIRIYORUM”

Önceki gün kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz. O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı

Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerini açıkladı Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye'nin jürisini açıkladı. Merakla beklenen yarışmada jüri; Hadise, Eypio, Murda ve Mero'dan oluşacak.

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Yeni projesinden bahseden Öztürk, İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Yıllar önce O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda "O bir müzik yarışması değil, jüri şovu" diyerek Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.