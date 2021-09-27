Türkiye Gazetesi

'Menajerimi Ara' dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen ve ardından diziyi bırakıp tedavisine odaklanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

44 yaşındaki Ergüder, eşi Kenan Ece ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü. Peruğunu çıkarıp şapka takan Ergüder’in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan Ergüder'in Demir adında bir oğlu var.

TEDAVİSİNDE SONA GELİNDİ

Canan Ergüder, son olarak başrolünü üstlendiği Sinema filmi "Sadan Hanım"ın galasında görüntülenmişti. Burada soruları cevaplayan Ergüder, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" açıklamasında bulunmuştu.

"MERAK ETMEYİN İYİLEŞECEĞİM"

44 yaşındaki oyuncu, hastalığını "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajıyla duyurmuştu.

Kansere yakalanan Canan Ergüder: Her şey yolunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı.

Canan Ergüder meme kanserine yakalandı (Canan Ergüder kimdir?) Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı.