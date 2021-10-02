Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk’u Tamer Karadağlı'nın bilinmeyen bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın dizisiyle fenomen haline gelen başarılı oyuncu Tamer Karadağlı verdiği bir röportajla tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncu Karadağlı, sadece banyoda ve yatakta ayakkabılarını çıkarabildiğini söyledi.

SADECE İKİ YERDE AYAKKABISINI ÇIKARIYOR

Evde ayakkabıyla dolaşan oyuncu bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşadığını anlatıyor. Karadağlı, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da evinin kapısından geri dönüyor. Ayakkabı takıntısı olan Karadağlı ayak görmekten hoşlanmadığını söylüyor. 45 yaşındaki başarılı oyuncu parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

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