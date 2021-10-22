Türkiye Gazetesi

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü sanatçı, bir televizyon programının sunuculuğu için TRT ile anlaşma yaparak tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TEKRARDAN EKRANLARA DÖNÜYOR

Kardeşinin ölümüyle yıkılan ve zor günler geçiren Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanacak olan İyi Fikir adlı programın sunuculuğunu yapacak.

YEĞENLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Kardeşinin çocuklarını yalnız bırakmayan Alişan, Eyşan ve Ceylan'a babalık yaparak sık sık kardeşinin mezarına gidiyor. Yaptıklarıyla övgü alan ünlü sanatçı, şu sıralar eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla birlikte Monaco'da tatil yapıyor.

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