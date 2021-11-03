Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin girişimcileri arasında yer alan isimlerinden Bill Gates ve Jeff Bezos, bir süredir Muğla'nın en çok ziyaret edilen tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da lüks yatlarıyla koy koy geziyor. İkilinin günlerdir Bodrum'da olma sebeplerinin altında yatan gerçek belli oldu. Gates'in doğum günü kutlaması için Bodrum'u tercih ettiği, Bezos'un da arkadaşının doğum gününe katılmayı beklediği için burada olduğu ortaya çıktı.

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA KIYILARINI GEZDİLER

Yaklaşık 10 gündür milyon dolarlık yatlarıyla İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarını gezen Bill Gates ve Jeff Bezos yatlarıyla tekrar Bodrum'a dönüş yaptı. Bill Gates İzmir'de buluna Efes antik kentini gezdikten sonra Bodrum'a gelmiş, Bodrum kalesini ziyaret etmiş daha sonrada mavi yolculuğa açılmıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, süper yatıyla neredeyse Muğla'nın tüm kıyı şeridini gezdi. 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli süper yat ile yaklaşık 10 gündür mavi yolculukta olan Gates tekrar Bodrum'a döndü.

BEZOS, GATES'TEN İKİ GÜN SONRA GELDİ

Bill Gates'i Bodrum'a geldikten 2 gün sonra ise Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos'un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Bodrum'a demirledi. 10 Ekim'de Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Jeff Bezos'un 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatı, Bodrum'dan sonra Gökova Körfezine açılarak mavi tura çıktı. Bill Gates geldikten 2 gün sonra 'Flying Fox' yatına gelen Jeff Bezos Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın tüm kıyılarını gezdi.

GATES'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKLAR

28 Ekim 1955 doğumlu olan Bill Gates "Lana" isimli yatıyla mavi yolculuğa çıktıktan sonra Bodrum'a geri döndü. Göltürkbükün'de ultra lüks bir villada doğum günü partisi veren Bill Gates'in 66'cı yaş gününü Bodrum'da kutladı. Yaş gününe Jeff Bezos başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların, iş insanlarının katıldığı öğrenildi.

Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı

İKİLİ BODRUMU SEVDİ

Doğum günü kutlamasının ardından Bill Gates 'in bulunduğu milyon dolarlık "Lana" isimli ultra lüks yat Göltürbükü açıklarında demirlerken, Jeff Bezos'un bulunduğu 'Flying Fox' isimli ultra lüks yat ise Yalıçikfik açıklarında demirlediği görüldü. Milyarderleri taşıyan yatlarda ki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmadı.

Jeff Bezos Bodrum’u sevdi: Tüm koyları tek tek keşfediyor Dünyanın en zengin isimlerinden olan Amazon şirketinins ahibi Jeff Bezos, tatil için geldiği Badrum'a adeta bayıldı. Ünlü iş adamı tek tek Bodrum koylarını keşfederek tatilin tadını çıkarıyor.

Bill Gates, Fethiye'de Amerikalı ünlü girişimci ve yazılımcı Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Fethiye'ye geldi.

Bill Gates Bodrum Kalesi’ni gezdi Dünyanın sayılı zenginlerinden teknoloji şirketi Microsoft’un kurucu Bill Gates Türkiye turuna devam ediyor. Lüks yatı Lana ile Bodrum’a demir atan Gates, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

Bill Gates için Efes'in ışıkları yandı Dünyanın en zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Efes Antik Kenti'nde görüntülendi.