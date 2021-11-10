Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Yeni sezonda diziye dahil olarak Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

2018 yılında şarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol, peş peşe iki kez anne olunca setlere ara vermek zorunda kaldı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Varol, geçtiğimiz günlerde "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye" diyerek müjdeli haberi vermişti.

CAMDAKİ KIZ’A DAHİL OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Buse Varol'un ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği de konuşulanlar arasında. Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla ilgili dizi ekibinden ve Buse Varol'dan bir açıklama gelmedi.

ABD'de aşısız binlerce istihbarat çalışanı işten çıkarılabilir ABD'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden binlerce istihbarat çalışanı, federal çalışanlara getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle işten çıkarılabilir. Bu durum hem ABD'yi hem de tüm dünyayı büyük oranda etkileyecek değerlendirmesi yapıldı.

ABD’de kamu çalışanları için Covid-19 aşısı zorunluluğu başladı! ABD’nin New York şehrinde, aşıyla ilgili yeni uygulama getirildi. 29 Ekim itibarıyla kamu çalışanlarının Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Yapılan açıklamada, bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı, yaklaşık 9 bin belediye çalışanının da ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.