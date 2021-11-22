Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: Kadir İnanır ameliyat edildi
22.11.2021 - 09:23 | Son Güncelleme: 22.11.2021 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Kadir İnanır ameliyat edildi.
Etiketler : kadir inanır,sağlık durumu,
810851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/810851.aspx
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