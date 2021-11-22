Türkiye Gazetesi

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.