Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda tadımı, yarışmacıların ailesinden bir kişi yaptı.

ESNAF LOKANTASI USULÜ İSTENDİ

Şefler, takımlardan bu sefer sadece üç çeşit yemek istedi. Fakat istenilen yemekleri esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yapmaları için 40 dakika süre verildi.

MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden, yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylardan sonra haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan 17-15'lik skorla mavi takım oldu.

ELEME ADAYLARINI BELİRLEDİLER

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bir kez daha tezgah başına geçerek bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Araz, Hasan ve Eren arasında oynanan dokunulmazlığı kazanan ise Eren oldu. Hasan ve Araz ise takım oylaması yapılmadan haftanın son eleme adayları oldu.

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