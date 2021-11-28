Türkiye Gazetesi

Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla O Ses Almanya’da damga vurmaya devam ediyor. O Ses Almanya’da ilk turda söylediği Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran Zeynep Avcı, yine kendisini herkese hayran bırakan bir performansa imza attı.

ZEYNEP AVCI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Yarışmadaki başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez sahneye Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısı ile çıktı. Yorumu ile yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, izleyenleri duygulandırdı. Şarkı biterken gözleri dolan Zeynep Avcı izleyenleri de duygulandırdı.

Türk kızı Zeynep Avcı sesiyle O Ses Almanya’ya damga vurdu! Almanya’da düzenlenen The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, yarışmadaki performansıyla tüm jüri üyelerinin beğenisini topladı. Yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.