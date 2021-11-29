Türkiye Gazetesi

Ekranlarının sevilen programı Survivor'da All Star’da heyecan şimdiden başladı. Yarışmaya katılmayacağı iddia edilen Turabi, sosyal medya hesabından söylentilere cevap verdi.

“YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Daha öncesinde Acun Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum" demişti.

“SURVİVOR’DAN MI EMEKLİ OLACAKSIN?”

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok.

Azmetti ve başardı: Survivor için 3,5 ayda 82 kilo verdi Mersin'de yaşayan 24 yaşındaki Zeynel Merkavul, 15 yaşından bu yana izlediği Survivor'a başvuru yapabilmek için azmetti, 3,5 ayda 82 kilo verip 155 kilodan 73 kiloya düştü.

Merve Aydın resmen açıkladı! Survivor hazırlıklarına başladı Survivor All Star için geri sayıma geçilirken gözler eski yarışmacılara çevrildi. Ortaya birçok iddia atılmışken eski yarışmacılardan Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2022 kadrosunda olacağını açıkladı.

Survivor All Star’ın kadrosuna sürpriz isimler: Turabi ve Poyraz’da listede Merakla beklenen Survivor All Star’da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı’nın ardından Turabi’nin de yeniden Survivor’a katılacağı iddia edildi. Aynı zamanda dizi anlaşması yapan Poyraz’ın da kadroda yer alacağı konuşulmaya başlandı.