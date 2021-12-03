Türkiye Gazetesi

Cennet Mahallesi dizsindeki Ferhat rolüyle adından söz ettiren Alişan, uzun zamandır setlerden uzaktı. Ünlü şarkıcı şimdi de Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve sonrasında ailesine zaman ayıran Alişan, dizide rol alacağını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Alişan, dizinin oyuncularıyla pozlarını paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

SEKSENLER DİZİSİNDE ROL ALACAK

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı oyunculuklarla da tanınan Alişan, Alişan ilk olarak 1998 yılında çekilmeye başlanan Aynalı Tahir'de başrol oynamıştı. Alişan daha sonra ise Falçata Kemal, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Cennet Mahallesi ve Dostlar Mahallesi dizilerinde rol almıştı.

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