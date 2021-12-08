Türkiye Gazetesi

Kardeşim dizinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı paylaştı. Başarılı oyuncu, işlerinde kendisine yardımcı olması için bir kişi aradığını belirterek kriterlerini tek tek sıraladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı. Oyuncunun kriterleri ve vereceği ücret ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftliği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynuyor.

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