Türkiye Gazetesi

Fulya ile Umudun Olsun programı hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Zor günler geçiren ve hastanede tedavi altına alınan sunucu, iyileştikten sonra ekranlara geri döndü. Hastalığı ağır geçiren Öztürk, zor günlere geride bıraktı.

Fulya Öztürk: "Düşüp bayılacağım şimdi, tir tir titriyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok özledim."

Ünlü sunucu kısa bir aradan sonra programına kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlara geri dönen Öztürk, programın çılış konuşmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamadı, “Düşüp bayılacağım şimdi, tir tir titriyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok özledim” şeklinde konuştu.

Duygusal anlar yaşayan Öztürk, “Desteğinizi, dualarınızı hiç unutmayacağım. Allah bin kere razı olsun. Allah'a hamd olsun bugünleri gösterdiği için” diyerek konuşmasına devam etti.

Fulya Öztürk’ten kötü haber geldi! İkinci kez koronavirüse yakalandı Fulya ile Umudun Olsun programının ünlü sunucu Fulya Öztürk, dünkü yayınına çıkmayıp sevenlerini meraklandırmıştı. Sevenlerinin merakına kayıtsız kalmayan Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı. Öztürk, yaptığı paylaşımda ise "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.