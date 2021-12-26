Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş yaşadığı sitenin bahçesinde aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan küçük Asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Küçük Asiye tedavisi için hava ambulansıyla Antalya’ya nakledildi.

PİTBULLARIN SAHİBİ PATRONU ÇIKTI

Asiye’nin hastanede tedavisi sürerken ailesi yaşadıkları daireden çıkarıldı. Evinden olan talihsiz baba işini de kaybetti. Küçük kıza saldıran pitbulların sitenin yöneticisine ait olduğu ve küçük kızın babasının da aynı sitede kapıcı olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin konuşan baba, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı.

DEMET AKALN 1 YILLIK KİRASINI ÖDEYECEK

Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından birçok isim konuya sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü isimlerden Demet Akalın’da sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Demet Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödemeye talip oldu.

AKALIN BELEDİYE BAŞKANINA SESLENDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslenen Akalın, “Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Syn Şahin altında kalmaz yeni bi iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size…” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan Asiye Antalya’ya sevk edildi Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine Sağlık Bakanı el attı. Türkiye’de ilk yüzlü ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın tedaviyi üstlenmesini isteyen Bakan Koca, küçük Asiye’yi hava ambulansıyla Antalya’ya gönderildi.