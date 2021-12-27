Türkiye Gazetesi

Son olarak Doya Doya Moda adlı yarışma programının jüri üyeliğini yapan Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Bebek sahibi olmak için bir süredir tedavi gören Sever şu sıralar 4 aylık hamile. Üstelik başarılı sunucunun ikiz bebekleri olacak.

“DUALARIM KABUL OLDU”

Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Seray Sever, katıldığı bir canlı yayında yaşadığı mutluluğu paylaştı. Sever, “Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti, Allah'a çok dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız” dedi.

Seray Sever ve eşi Eray Sünbül 2018'de nikah masasına oturmuştu.

İKİSİ DE KIZ

İkiz bebek beklediklerini belirten Seray Sever, bebeklerinin kız olacağını da söyledi. Yakın dostlarından ve sevenlerinden gelen tebrik mesajlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seray, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.