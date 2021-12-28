Türkiye Gazetesi

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, Show TV'nin yeni dizisi Baba, merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinde ‘Emin Saruhanlı’ rolüyle Haluk Bilginer ve ‘Kadir Saruhanlı’ rolüyle Tolga Sarıtaş yer alıyor. Dizi, birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını konu alıyor.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna katılan oyuncular yavaş yavaş belli olurken Tolga Sarıtaş'ın partnerini kimin canlandıracağı da merak konusuydu. Son olarak Ada Masalı dizisiyle adından söz ettiren Beril Pozam, Baba dizisinin kadrosuna katıldı. Pozam, dizide Tolga Sarıtaş'ın partnerini oynayacak.

Beril Pozam, daha önce Ada Masalı dizisinde İdil karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştı.

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Ahmet Şimsek Koleji’nin ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yaptı. Ayrıca birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak da görev aldı.

Tolga Sarıtaş'tan Gesi Bağları Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş dizi için Gesi Bağları'nı seslendirdi.

Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına cevap verdi Ferhat ile Şirin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'tan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Oyuncu, "Her şey yolunda" dedi.