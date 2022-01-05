Türkiye Gazetesi

Sevilen dizi Yargı’da Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz’in geçmişte bir projesindeki kilolu halleri görenleri şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu ile başrolünde yer aldığı dizide yıldızı parlayan Deniz, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz doldurmaya devam ediyor.

Pınar Deniz, şu aralar en çok konuşulan ünlü kadın oyuncular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve dizi çekimlerine ara verilmişti. Pınar Deniz’in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yiğit Kirazcı’nın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sonrasında güzel oyuncu Instagram hesabından koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ilk oyunculuk deneyimi olan Sil Baştan dizisindeki halleri ise şimdilerde gündeme oturdu. Kadrosunda Emre Kınay, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi oyuncuların bulunduğu projede Deniz'in kilolu halleri dikkat çekti, sosyal medyada çok konuşuldu. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Pınar Deniz’i tanıyamadı.

Pınar Deniz, oyunculuk macerasına 2014 yılında Sil Baştan dizisi atıldı ancak bu projede pek dikkat çekmedi.

"TAM BİR DOMBALAĞIM"

Bir YouTube kanalına konuk olan Deniz, Sil Baştan dizisindeki kilolu hallerinden bahsetti. Deniz "Benim Sil Baştan dizisinde çekilmiş bir fotoğrafım var. Tam bir dombalağım” dedi.

Deniz, estetik iddilarına da yanıt verdi. Ünlü oyuncu "Bana bişektomi yaptırdın diyorlar, hayır yüzüm oturdu. Bişektominin ne demek olduğunu internetten öğrendim” dedi.

Ünlü oyuncudan kötü haber: Pınar Deniz koronavirüse yakalandı Sevilen dizi Yargı’nın başrolü Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu evde karantinaya girdi.

Pınar Deniz ‘Aşkım Kıyamet’ filminin başrolünde Vatanım Sensin, Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı.