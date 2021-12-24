Türkiye Gazetesi

Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncunun kendisi gibi meslektaşı Yiğit Kirazcı’nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

DİZİYE KORONAVİRÜS MOLASI

Pınar Deniz’in karantinaya girmesinin ardından dizinin yeni bölümlerine de ara verildi. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili izleyicilerimiz, her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimizin yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar gibi başarılı isimler de yer alıyor.

İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ise dizinin hayranlarını endişelendirmişti. Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı ve diziye veda edeceği iddia edildi. Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu iddianın doğru olmadığını şu sözlerle açıkladı: “İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum ve son derece keyifle çalıştığım Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin ilgisi sürdükçe biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz.”

Anneannesini koronavirüsten kaybeden Pınar Deniz'den yeni açıklama Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüse yakalanmış, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca annesi ve teyzesi de karantinaya alındı. Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, test sonucu pozitif çıkarsa kendisi dahil olmak üzere bütün ailesinin karantinaya alınacağını söyledi.