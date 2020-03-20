Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde rol alan genç oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlattı.

AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesinden dolayı hastaneye yatırıldığını söyledi. Anneannesi hakkında bilgi veren oyuncu, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğundan bahsetti.

"SONUÇ POZİTİF ÇIKARSA KARANTİNA ALTINA ALINACAĞIZ"

Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün."

"SEVDİKLERİNİZİN BAŞINA BİR ŞEY GELECEK KORKUSU ANLATILAMAZ"

Hikaye kısmından yeni bir paylaşım daha yapan Deniz, "Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan, yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılamaz" dedi.