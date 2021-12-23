Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son 24 saatlik verilerin paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloya göre vaka sayısının düştüğü görülürken, Covid-19 haritasını paylaşarak açıklama yapan Bakan Koca Turkovac hakkında da bilgi vererek, " Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz” dedi.

168 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

23 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 771 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Bir günde toplam 355 bin 753 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 605 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128’e yükseldi.

ORDU İKİ DOZ AŞILAMADA ZİRVEDE

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

ŞANLIURFA EN AZ AŞILAMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ İL OLDU

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC MESAJI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz” dedi.

Bakan Koca duyurdu: Hıfzıssıhha yeniden aşı üretecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptığı aşı üretim merkezinde, Hıfzıssıhha'nın yeniden aşı üreteceğini duyurdu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.

Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Milli aşımız seri üretime geçti: TURKOVAC haftaya piyasada Yerli aşı Turkovac, ilk olarak günde 300 bin adet üretilecek. Aşı dört kat daha etkili olduğu Sinovac’ın da yerini alacak.