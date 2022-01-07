Türkiye Gazetesi

Türk dizilerinin dünya pazarına yayılması sonrası Türk oyuncular da, uluslararası arenada ünlerine ün kattı. Öyle ki İspanya'da düzenlenen bir ödül töreninde; “Ada Masalı” dizisinin başrol oyuncusu Alp Navruz, en iyi oyuncu ödülünün sahibi oldu.

ALP NAVRUZ'A PROJE YAĞIYOR

Sosyal medya üzerinden yapılan oylamaya göre Navruz, İspanya’da yayınlanan dizilerde yer alan oyuncular arasından aralık ayının ‘En İyi Erkek Oyuncusu’ seçildi. Öte yandan ünü her geçen gün artan, geçen sezon 2 global markanın birden yüzü olan Navruz’un yeni projesi merak konusu oldu.



Başarılı oyuncunun gelen 4 teklifi reddettiği, içine sinen proje çıkana kadar bir süre dinleneceği öğrenildi.

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