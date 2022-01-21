Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının bir dönem en çok izlenen ve konuşulan dizisi Masumlar Apartmanı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin reytinglere kurban gittiği ve final yapacağı ortaya çıktı.

Yeni dizi ve programların başlaması ile reytingleri düşen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümde 5. sıraya gerilemesi ile final yapacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DA FİNAL YAPIYOR

Düşük reytingler nedeniyle final yapan Dünya Hali'nden sonra Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin de TRT 1 ekranlarına veda edeceği ortaya çıkmıştı. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin 31. bölümde final yapmasına karar verildi.

2 HAFTA ARA İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Yılbaşı nedeniyle ekranlara 2 hafta ara veren Masumlar Apartmanı’nın 18 Ocak akşamı ekranlara gelen 54. bölümü ‘final yapıyor’ iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

SENARYO HIZLI İLERLİYOR

Geçtiğimiz bölümlerde Gülben ile Esat dünyaevine girmişti, son bölümde ise Safiye ile Naci nikah masasına oturdu. Senaryonun hızlı bir şekilde ilerlemesi dizinin sezon sonunda final yapacağını gösterdi.

Dizinin reyting listelerinde totalde ilk 5’e girememesi de dikkat çekti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizinin yapım şirketi ve TRT 1’den final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI 54. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye’yi babasından istemeye gelir.

Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han’a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben’i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye’yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci’nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

Bu hafta diziler neden yok? Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? 11 Ocak Salı yayın akışı Yeniyıla girmemizin ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Korona olan da bir çok ünlü isim nedeniyle çekimler ertelendi. Yeni yılın ilk haftasının geçmesi ile birlikte dizilerin bu hafta yayınlanacağı düşünülüyordu. Diziler yayınlanmayınca izleyici bu hafta diziler neden yok aramasında bulundu. Masumlar Apartmanı sevenleri de Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? sorularını soruyor. Peki bu hafta diziler neden yok? 11 Ocak salı yayın akışı sizin için açıkladık

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Masumlar Apartmanı’nda kafa karıştıran sahne! Diziden ayrılıyor mu? Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Son sahnesinde eski günleri düşünen Hikmet, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Evi gözetleyen Rüya'nın eve gelerek Safiye ve Gülben'e haber vermesiyle yerde yatan babalarının yanına koşunca büyük bir panik yaşandı. Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.