Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Fatma Girik’in vefatının ardından filmleri ve açıklamaları yeniden gündeme geldi.

“ONU KENDİME ÇOK BENZETİYORUM”

Usta isim, verdiği röportajlardan birinde Tuğba Büyüküstün’ü veliahtı olarak gördüğünü açıklamıştı.



Girik, "Oynadığım oyuncuların hepsi çok iyiydi. Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın... Gençlerden Tuba Büyüküstün’ü başarılı buluyorum. Belki de kendime benzetiyorum. Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK GURURLANDIM, ÇOK GURUR DUYDUM"

Tuğba Büyüküstün'e ise Fatma Girik'in veliaht açıklamaları sorulmuştu. Büyüküstün çok gururlandığını belirterek, "Gurur verici bir şey. Çok duygulandım. Onları izleyerek büyüdük. Onlardan böyle şeyler duyunca başka oluyor. Tam bir Yeşilçam hayranıyım. Hala her gördüğümde Yeşilçam filmlerini atlamam, kendimi kötü hissettiğimde izlerim. Gerçekten gurur duydum" açıklamasını yaptı.

FATMA GİRİK’TEN GENÇLERE TAVSİYE

Usta oyuncu Fatma Girik, verdiği bir röportajda ise gençlere şu tavsiyeleri vermişti:

“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum’ havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”

Fatma Girik'in cenaze vasiyeti ortaya çıktı Türk Sineması'nın duayen isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.