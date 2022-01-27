Türkiye Gazetesi

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü Ece Erken’i adeta yıktı. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştiricilerle ayakta duran Ece Erken’in evinde kendine gelmeye çalıştığı öğrenildi.

“BEN ONU ÇOK SEVİYORUM, NASIL DAYANACAĞIM”

Yakın arkadaşı Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu belirten Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Ece, oğlu Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' diyerek ağlamış. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, çok az sayıda davetlinin katıldığı törenle 28 Haziran 2021'de evlenmişti.

“HER ŞEY GERİDE KALSIN”

Öte yandan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yılbaşında ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte pozunu paylaşan sunucu, paylaşımın altına şu notu yazdı:

"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."

Arkadaşları endişeli: Ece Erken'den haber alamıyoruz Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmutyazıcıoğlu, 42 yaşında hayatını kaybetti. Olayın perde arkasını anlatan sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında gözyaşlarına boğularak Ece Erken’e ulaşamadıklarını belirtti.

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.