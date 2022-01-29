Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saraç’ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı duyurdu. Flora Trakyalı, “Canım annem Diler Saraç’ı biraz önce kaybettik. Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol almıştı.



DİLER SARAÇ KİMDİR?

Türk sinemasının emektar oyuncusu Diler Saraç, 1937 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Lisesi’ni bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa adım attı. Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya hayatına geçti. Pisi Pisi (1975) filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.



DİLER SARAÇ FİLMLERİ



2007 Sana Mecburum - Halime

2005 Medine

2004 Şubar Soğuğu

2002 Hayatın İçinden

2002 Sır Kapısı

2000 Artık Sevmeyeceğim

1999 Fanatik

1996 Hemşerim

1995 Fırtınalar

1994 Mutlugiller

1994 Gülcan 1-2-3

1990 Ayrı Dünyalar

1990 Ahu Gözlüm

1988 Hülya

1988 Evcilik Oyunu

1988 Deniz Yıldızı

1985 İşler Tıkırında

1985 Mavi Mavi

1985 Köşeyi Dönenler

1980 Perişanım

1980 Beddua

1978 Aldırma Gönül

1977 Sevgili Dayım

1976 Ne Haber

1975 Pisi Pisi

1975 Aşk-ı Memnu

1972 Ölüm Dönemeci

1972 Yumurcak Küçük Şahit

1963 Maceralar Kralı

1963 Korkusuz Kabadayı

1962 Esir Kuş

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Aşka Karşı Gelinmez