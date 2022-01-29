Türk sinemasının unutulmaz ismi Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saraç’ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı duyurdu. Flora Trakyalı, “Canım annem Diler Saraç’ı biraz önce kaybettik. Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol almıştı.
DİLER SARAÇ KİMDİR?
Türk sinemasının emektar oyuncusu Diler Saraç, 1937 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Lisesi’ni bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa adım attı. Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya hayatına geçti. Pisi Pisi (1975) filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.
DİLER SARAÇ FİLMLERİ
2007 Sana Mecburum - Halime
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
2000 Artık Sevmeyeceğim
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1975 Aşk-ı Memnu
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez