Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’deki restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalamıştı. Operasyonlar devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 17’E YÜKSELDİ

Saldırganlara yardım ve yataklık ederek kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mahmutyazıcıoğlu cinayeti kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 17’e yükseldi.

SİLAH KAYALIKLARDA BULUNDU

Şüphelilerin evlerine yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayet olayında kullanılan ruhsatsız tabanca ise yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Cinayet kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken ile yaptığı röportaj ortaya çıktı: Çok geç tanıştık Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Erken’in “Beni tanıdığın için pişman mısın?” şeklindeki sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı.