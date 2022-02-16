Türkiye Gazetesi

Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi Bergamot Caddesi 2119 Sokak üzerindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde sakinleştirici bir hap aldığı iddia edilen Firdevs Alkan, koltuğa uzandı. Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, eşine yanıt vermedi.

ARKADAŞLARI KRİZ GEÇİRDİ

Durumdan şüphelenen eşi, eski manken Alkan’ı uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Firdevs Alkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alarak eve gelen eski mankenin yakınları ve arkadaşları, sinir krizleri geçirdi.

Savcı incelemesinin ardından Firdevs Alkan’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

60 yaşındaki adam iş merkezinde ölü bulundu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinde darp izleri tespit edildi.

Küçükçekmece’de sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 42 yaşındaki ilkokul öğretmeni okula gelmeyince okul müdürü durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. Öğretmen, yatak odasında tavana asılı halde buldu.