Türkiye Gazetesi

Ferdi Tayfur, 2011 yılında yüz felci geçirmiş, şarkı söylemesi yasaklanmıştı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları sahne yasağı koymuştu. Uzmanların önerilerinden sonra Marmaris’te gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan usta sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

MENAJERİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

76 yaşındaki Ferdi Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı, usta sanatçı ile beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Tayfur'un yorgun hali gözlerden kaçmadı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

HASTALIĞINI VE TEDAVİ SÜRECİNİ BÖYLE ANLATTI

Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdiğini ve hastalık sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

“Gözlerim çift görmeye başladı, başım döndü. Marmaris’ten İstanbul’a bir film projem için geliyordum. Fakat Dalaman Havaalanı’nda rahatsızlanınca beni hemen hastaneye kaldırdılar. Doktorlar filmimi çekti ve “Beyin sapındaki kılcal damar pıhtı atmış” dediler ama ameliyat etmediler. 15 gün fizik tedaviye gittim, sonra ara verdim. 45 gün daha gittim. Yüz mimiklerini çalıştırmak için aletlerle uyarılar verdiler. Bir de sakız çiğnemek gibi hareketler yaptırdılar ki kaslarını tekrar kontrol edebilesin.”

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