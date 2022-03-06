Türkiye Gazetesi

72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu dün hayatını kaybetti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan Zinnet İsmailoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN SON YOLCUĞULUNA UĞURLANACAK

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Zinnet İsmailoğlu, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu.

“GAYET İYİYİM, HİÇBİR PROBLEM YOK”

Geçtiğimiz Kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından tekrardan sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy’de görüntülenmişti. Bir mekanda arkadaşıyla beraber vakit geçiren Kadir İnanır, sağlığıyla ilgili “Gayet iyiyim, hiçbir problem yok” açıklamasında bulunmuştu.

“BÜYÜK BARIŞI SAĞLAMAMIZ LAZIM”

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan usta oyuncu, “Önce barışı sağlayacağız. İçeride, dışarıda büyük barışı yakalamamız lazım. Büyük barışı sağlarsak, her şey iyi olur. Elbirliğiyle herkesin katkı sunması lazım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bunları tartışırız ama kavga etmeden, birbirimizi kırmadan.” mesajını vermişti.