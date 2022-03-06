Türkiye Gazetesi

Adanalı ve Sıla dizilerindeki canlandırdığı karakterlerle ismini geniş kitlelere duyuran Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir sessiz olan yakışıklı oyunun son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Çeşitli reklam filmlerinde de rol alan Mehmet Akif Alakurt, 2003 yılında rol aldığı Kırık Ayna dizisiyle ilk ekran deneyimini gerçekleştirdi. Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisiyle ününe ün kattı.

YORUM YAĞDI

Yakışıklı oyuncunun Adanalı dizisindeki 'Maraz Ali' karakteriyle ününe ün katarken, en son 2014 yılında Emanet dizisiyle ekranlarda yer aldı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

SAÇLARI BEMBEYAZ OLMUŞ

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımında bir hayli değiştiği ve saçlarının büyük bölümünün beyazladığı görüldü. Ancak Alakurt yine de fit görüntüsünden ödün vermedi.

İşte Mehmet Akif Alakurt'un son hali;