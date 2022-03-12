Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Tilbe son olarak sokak köpekleriyle ilgili tepki çekecek açıklamalar yaptı.

“BÖLGENİN HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN”

Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvan severler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvan severler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”

“İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM”

Paylaşımları kısa sürede gündem olan Tilbe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran, parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.”

“SALDIRMAK NEYMİŞ, BUNLAR VAHŞİ”

Sokak köpekleriyle ilgili haberleri de paylaşan Tilbe son olarak şunları söyledi:

“Hayvan sevmek başka şey. Bütün hayvanlar güzeldir, bunlar insan parçalıyor. Öyle gezsinler mi? Köpek var, köpek var. Bunlar canavar, bizim bir köpeğimiz vardı, bütün sokağı korurdu, saldırmak neymiş? Bunlar vahşi! Birbirine de insana da kediye de her şeye saldırıyorlar.”

Yıldız Tilbe 'aşı oldu' iddilarını yalanladı: Herkes kendinden sorumlu Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı. Aşı değil konsere çıkabilmek için PCR testi yaptırdığını vurgulayan Tilbe, "İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu" dedi.

Yıldız Tilbe: ‘Pandemiye inanmıyorum’ Sosyal medya uygulaması Twitter’ı aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Tilbe eleştiri oklarının hedefi oldu. 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği salgına inanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı “Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.