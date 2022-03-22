Türkiye Gazetesi

Murat Göğebakan’ın, yaklaşık 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez 6 Kasım 2020’de hayatını kaybetti. Çiftin bu evlilikten bir çocukları oldu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı atlattıktan sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Bekmez ise geçen yıl, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'taki hastaneye bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ ÖLÜM NEDENİ

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni yayınlanan otopsi raporu sonucu belli oldu. Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmoştı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı geldi. Ambulansı aradım" demişti. Sabah’ın haberine göre Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

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