Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Tatlıses ile Yıldız kızları Elif Ada’yı evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti.

“CANIM BABAM VE ANNEM SİZİ ÇOK SEVİYORUM”

Elif Ada büyüdü, genç kız oldu. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada, 10 yaşına girdi. Doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutlayan Elif Ada’nın o kareleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Pastasını anne babası ile üfleyen Elif Ada, “Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum” dedi.

Elif Ada Tatlıses 10. yaşını kutladı

Elif Ada’nın fotoğrafını görenler “Babasının kopyası” , “Babasına ne kadar benziyor” şeklinde yorum yaptı.

Elif Ada, İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız

İbrahim Tatlıses'ten CZN Burak ve Nusret'e zehir zemberek sözler Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Nusret ve CZN Burak'ı hedef aldı. Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.

İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor Son günlerde aile fertleriyle sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses, sunduğu İbo Show programında vurulduğu anları ilk kez anlattı. 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Tatlıses ölümden dönmüştü.