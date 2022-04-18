Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Davete Hakan Ural da katıldı. Ural, iftar yemeği sonrası kişisel hesabından fotoğraf paylaştı, ancak bu fotoğraflar bazı kesimler tarafından eleştirildi.

OLUMSUZ YORUMLARA CEVAP VERDİ

Hakan Ural'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları gündem olunca ünlü isim hakkında yapılan eleştirilere yönelik konuştu. Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı’yla üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında, cumhurbaşkanı ile olan fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara cebap verdi.

“MEMLEKETE FAYDASI OLAN İNSANLARI SEVMEK SUÇ MU?”

“Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?”

Ural, "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşamamış bir adamım. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bir memlekete, bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" diye sordu. Hakaret ve tehditvari yorum yapanlara tepki gösteren Hakan Ural "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'kaybedecek bir şeyi yok tabii" diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, 3 çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" dedi.

“FÜTURSUZCA SALDIRILARA ÜZÜLÜYORUM”

Hakan Ural, eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek "Evladıyla, çocuklarıyla, ailesiyle vakit geçiren, işine gücüne giden bir adamım. Sırf beni söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum" yorumunda bulundu.

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