Türkiye Gazetesi

Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen romantik yapım olan Devlerin Aşkı 46 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşacak.

Birsen Altuştaş’ın haberine göre Gold Film, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Şirketin patronu Faruk Turgut, Yeşilçam'ın efsane filmi 'Devlerin Aşkı'nın haklarını projenin senaristi Bülent Oran'ın varislerinden satın aldı.

1976 yılında çekilen Türk sinemasının kült filmlerinden olan Devlerin Aşkı’na Türkan Şoray, Kadir İnanır, Savaş Başar gibi usta isimler damga vurmuştu.

DEVLERİN AŞKI FİLMİNİN KONUSU

Büyük iş adamı Süreyya Bey’in (Savaş Başar) rakipleri onu öldürmek isterler fakat Tarık (Kadir İnanır) adında bir genç Süreyya’nın hayatını kurtarır. Borcunu ödemek için Tarık’ı yanında çalışmaya ikna eden Süreyya Bey bir süre sonra onu sağ kolu yapar. Fakat Aşık olduğu kadın Tarık’ın eski ve unutamadığı sevgilisi Türkan’dır ve bir kadın yüzünden iki dost birbirine düşer.

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