Türkiye Gazetesi

Türkücü İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017’de evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurmuş ve beyin kanaması geçirmişti. 29 gün yoğun bakımda kalan Erkal, 11 Mayıs 2017’de hayatını kaybetmişti. Erkal’ın cenazesi Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.

'Canısı', 'De Get Yalan Dünya' ve 'Çare Gelmez' gibi birçok unutulmaz esere imza atan türkücü ve söz yazarı İbrahim Erkal’ı vefatının 5. yılında sevenleri unutmadı.

“SENSİZ GEÇEN ANLAMSIZ BEŞ YIL, SADECE ÖZLEM”

Eşi Filiz Akgün Erkal da İbrahim Erkal’ın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Eşinin fotoğrafına Instagram’dan yer veren Filiz Akgün Erkal, altına şu notu düştü:

“Sensiz geçen anlamsız beş yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim.”

İbrahim Erkal'ın eşinden duygusal paylaşım...

“ÖLDÜĞÜNE HÂLÂ İNANAMIYORUM”

Daha önce verdiği bir röportajda kocasının ölümüne hâlâ inanamadığını belirten Filiz Akgün Erkal, “O gün kötü bir şey olacağını hissettim. İbrahim'e 'Bu gece sokağa çıkma ne olur' dedim. Ama beni dinlemedi. Öldüğüne hâlâ inanamıyorum. Konserde ve dönecek diye bekliyorum” demişti.

İbrahim Erkal'ın Demet Akalın’a vasiyeti: Ünlü popçu ağlayarak açıkladı Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın Demet Akalın’a vasiyeti ortaya çıktı. Ünlü popçu katıldığı bir programda bu vasiyeti açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı.

İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu Rahmetli İbrahim Erkal'ın 2,5 yaşındaki kızı Elifsu, 12 günlükken kaybettiği babasının "Ömrüm" şarkısını okudu. Minik kızın babasının mezarına gidip, "Baba kalk seni özledim" demesi ise herkesi duygulandırdı.

İbrahim Erkal'ın ismi memleketinde yaşayacak! Vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal'ın isminin, memleketi Erzurum'daki bir sanat merkezinde yaşatılacak.