Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu giden birlikteliklerini evlilikte taçlandırmıştı. İkili 2016 yılında dünya evine girmişti.

Çift 300 kişinin katıldığı Cunda adasındaki düğün törenini basına kapalı bir şekilde gerçekleştirmişti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ilk çocukları Lalin’i 2020 yılında kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu- kızları Lalin

AYNI MUTLULUĞU İKİNCİ KEZ YAŞADILAR

Çiftten ikinci kez güzel haber geldi. İki ünlü oyuncu bir kez daha anne baba olmanın heyecanını yaşadı. 34 yaşındaki Sinem Kobal’ın doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan çiftin kızlarına hangi ismi verdiği henüz açıklanmadı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri isim belli oldu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi. Lalin ismi; kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamını taşıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan hayranlarını üzecek haber Bir süredir "Gri" isimli dizi ile setlere geri döneceği düşünülen Kenan İmirzalıoğlu'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünlü oyuncunun söz konusu projede yer almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.