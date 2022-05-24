Türkiye Gazetesi

Twitter’da fikirlerini paylaşan ve çok konuşulan Demet Akalın, yaptığı yorumlarla gündemden düşmüyor. Akalın, bu kez de gazlı içeceklerle ilgili bir iddiayı Twitter’dan yazdı.

Sosyal medya platformu Twitter’da, bir kullanıcının kola dahil tüm gazlı içeceklere yüksek miktarda zam geleceği ve raflarda görmeyince şaşırılmaması gerektiğini belirten paylaşımına Akalın, “Göremedim şu an” cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı daha sonra yaşadığı bir olayı aktardı. Kola almak için markete giden Akalın, “Kola ve gazoz yok dediler! ‘Niye’ dedim, ‘zam gelecek saklıyorlar’ dedi" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın’ın talebini duyunca bakanı hemen yanına çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında alınan önlemler gereği uygulanan gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırarak konuyla ilgili sanatçıları bilgilendirdi.

Oscar tokadına Demet Akalın yorumu: Eline sağlık Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. Oscar ödüllerini takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın ise olayla ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi. Akalın, Twitter’dan "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez” dedi.