Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak bir hayat sürdüren Zerrin Özer, hayranlarını üzen kararını paylaştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıkladı.

“KARİYERİMİ KENDİ İRADEMLE NOKTALADIM”

Instagram hesabından paylaşım yapan Özer, “Kıymetli dostlarım. Ben Zerrin Özer. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Sanatçının paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar “Üzdünüz bizi Zerrin Hanım. Biz sizi çok seviyoruz” , “Olmadı bu Zerrin, böyle büyük güçlü bir ses… Umarım geçici bir karardır” , “Kabul etmiyoruz” tarzında çok sayıda yorum yaptı.

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Öldükten sonra kimse adımdan faydalanmasın Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, verdiği son röportajında vasiyetini açıkladı. Öldükten sonra anma gecesi gibi etkinliklerin yapılmasını istemediğini belirten Özer, “Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın” şeklinde konuştu.

Zerrin Özer'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı Ünlü pop sanatçısı ve söz yazarı Zerrin Özer, 15 adet Antidepresan ilacı kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.