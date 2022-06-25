Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmada, bir soru karşısında yarışmacının verdiği cevap geceye damga vurdu. O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

“KENAN İMİRZALIOĞLU’NU ÇIKARAMADIM”

Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster dün akşam 992. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan Çağla Kaymak, 30 bin TL değerindeki baraj sorusunda zor anlar yaşadı. Kaymak’a “Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise, 'A- Ejder Kapanı', B- Kabadayı, C- Uzun Hikaye, D- Yazı Tura seçenekleri yer aldı. İki şık arasında kaldığını belirten yarışmacı "Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadığım için biraz zorlanıyorum" dedi.

ÜNLÜ SUNUCU ŞAŞIRDI

Soruyu cevaplamakta zorlanan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandı ve geriye A- Ejder Kapanı, D- Yazı Tura kaldı. Cevap olarak Ejder Kapanı’nı seçen yarışmacı doğru cevabı bilemedi. Şaşkınlık yaşayan İmirzalıoğlu, "Çağla gerçekten çıkartamadın mı? Ejder Kapanı'nı 2009'da çekmiştik yine Uğur abi ile. Yazı Tura'da Uğur Yücel yönetmenlik yaptı. Sağlık olsun" dedi. Çağla Kaymak yarışmadan 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'başkent' sorusu damga vurdu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başkent sorusu damga vurdu. "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar" sorusunda zorlanan yarışmacı herkese ilginç anlar yaşattı.

Oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı, elendiği soru şaşırttı ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster’e Osman Cavcı katıldı. ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’ , ‘Zampara Seyfettin’ , filmleriyle hafızalara kazınan oyuncunun Hababam Sınıfı ile ilgili soruda elenmesi izleyicileri şoke etti.