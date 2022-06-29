Türkiye Gazetesi

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı 'Balkan Ninnisi'nin ilk bölümü ile 21 Haziran akşamı ekranlara geldi. Dizide seyircilerin karşısına bambaşka bir karakterle çıkan Hakan Boyav şaşırttı.

EZBERLERİ BOZDU

Kurtlar Vadisi Pusu’da Mazhar Yıldıran, Teşkilat’ta Tövbeker karakterlerinden sonra Hakan Boyav, Balkan Ninnisi isimli yeni dizisiyle TRT1 ekranlarına döndü. Dainel karakterini canlandıran ünlü oyuncu büyük bir beğeniyle izleniyor.

Rol aldığı karakterlerde genelde sert bir imaj çizen Boyav, Balkan Ninnisi’nde tam tersi bir rolle adeta ters köşe yaptı. Başarılı oyuncu Dainel karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Boyav, dizide sempatik bir eş ve iyi kalpli bir babayı canlandırıyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak “Balkan Ninnisi”nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü… Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

'Balkan Ninnisi' ilk bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyor TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği merakla beklenen dizisi “Balkan Ninnisi”nin yayını için geriye sayım başladı. İlk bölümü bu akşam (21 Haziran Salı) saat 20.00’de ekranlara gelecek olan dizi, renkli Balkan coğrafyasının insan hikayelerini, imkansız bir aşk hikayesini mizahi bir dille ekranlara yansıtıyor.

Teşkilat dizisi oyuncusu imaj değiştirdi, son haline yorum yağdı TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun fotoğrafının altına birçok yorum geldi. Bazı kişiler ünlü oyuncunun son halini beğenirken bazıları ise yakışmadığını belirtti.