Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Babası ile arası bir türlü düzelmeyen Ahmet Tatlıses, bu kez babasına açtığı dava ile gündeme geldi.

“AHMET GİDİP ŞİRKETİN KASASINI BOŞALTTI”

Oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Babalar Günü’nde bir programa bağlanarak oğluna öfke kusmuştu. Canlı yayında, "45 yıldır onlara maaş ödüyorum. Oğlumun adını bile duymak istemiyorum. Ben vuruldum, Ahmet gidip şirketin kasasını boşalttı” diyerek isyan etmişti. Ahmet Tatlıses’ten babasına cevap gecikmedi.

“AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİM ATTI”

Bu açıklamaların ardından Ahmet Tatlıses, babasının akıl sağlığıyla ilgili şüphelerinin olduğunu belirterek “Değil annem kim olursa olsun dini inanışlarından ötürü kendi hür iradesiyle seçtiği kıyafet üzerinden birinin aşağılanmasına göz yumamam. Hiç kimse benim anneme 'yılan' diyemez. Benim annem kendi halinde, eşrafında herkesin saygı duyduğu eski bir devlet memuru ve namuslu bir kadındır. Açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır. İbrahim Tatlıses yıllar boyunca kiminle ne istiyorsa onu yaşamış, söylemlerinde belirttiği gibi özel hayatındaki insanlara belli mallar vermiş ve evlatları tarafından asla özel hayatına karışılmamış, tek bir ilişkisine dahi yorum yapılmamış bir insandır” demişti.

BABASINA DAVA AÇTI

Aralarında yaşanan sert tartışma sonrası Ahmet Tatlıses harekete geçip babasına dava açtı. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu. Avukat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir.”

İbrahim Tatlıses konserde içini döktü: Sol elim tutmuyor Ünlü türkücü İsrail’de sahne aldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Tatlıses, hayranlarına içini döktü. Kendisini izleyemeye gelenlerle sohbet eden ünlü türkücü, “Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım” dedi.

İbrahim Tatlıses’e oğlundan zehir zemberek sözler: Akıl sağlığıyla ilgili şüphelerim arttı Oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Babalar Günü’nde bir programa bağlanarak oğluna öfke kusmuştu. Canlı yayında, "45 yıldır onlara maaş ödüyorum. Oğlumun adını bile duymak istemiyorum. Ben vuruldum, Ahmet gidip şirketin kasasını boşalttı” diyerek isyan etmişti. Ahmet Tatlıses’ten babasına cevap gecikmedi.

İbrahim Tatlıses mal varlığını kime bırakacağını ilk kez açıkladı! Oğluna kötü haber Eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile tartışmalar yaşayan İbrahim Tatlıses dayanamayıp canlı yayına bağlanarak ağzına geleni söyledi. Vurulduğunda oğlunun kasasını boşalttığını belirten Tatlıses, mal varlığını nereye bağışlayacağını açıkladı.