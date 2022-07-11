Türkiye Gazetesi

Futbolcu Arda Turan ile bu aralar Youtube’da aktif bir şekilde video çeken eşi Aslıhan Doğan Turan, Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemeye gitti.

Dünyanın en prestijli tenis turnuvasında ünlü oyuncu Tom Cruise ile karşılaşan Aslıhan Doğan Turan, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ancak fotoğrafa fazla filtre uygulayan Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyanın diline düştü.

ALAY KONUSU OLDU

Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanan final maçı dün Londra’da yapıldı.

Finali izlemek için Londra’ya giden isimler arasında Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan da bulunuyordu.

Aslıhan Doğan Turan, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabında paylaştı.

Aslıhan Doğan Turan, kendi yüzüne uyguladığı filtreyi Tom Cruise'a da uygulayınca sosyal medyada yorumların ardı arkası kesilmedi. Ünlü isim adeta alay konusu oldu. Filtreki Tom Cruise’u görenler tanıyamadı.

Arda Turan & Aslıhan Doğan çifti Wimbledon finalinde Wimbledon'da tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak. Arda Turan & Aslıhan Doğan çifti de bu müthiş finali izlemek için Londra'da... Aslıhan Doğan, Merkez Kort'tan yaptığı Instagram paylaşımıyla tenis sevgisini gösterdi. Çiftin Wimbledon geleneklerine uygun kıyafetleri gözden kaçmadı.

Novak Djokovic - Nick Kyrgios Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Wimbledon'da tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak. Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki rakibi karşısında 21 Grand Slam zaferini yaşamak istiyor. Peki Novak Djokovic - Nick Kyrgios Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?