Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine ait olmayan sözlerin her sene paylaşılmasına çok sert çıktı. Art arda tweet atan Yılmaz, bunları yapanlara zehir zemberek sözler sarf etti.

“BİRİ İSMİMLE PAYLAŞIP DURDU, BİR DİĞERİ KÜFÜR ETTİ”

Cem Yılmaz paylaşımında “Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan ‘yapıştırma’ 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin” dedi.

“NEDİR BENİMLE İŞİNİZ ANLAMADIM”

Yılmaz, daha sonra tekrar paylaşım yaparak şunları söyledi:

“Türkiye'de olumlu, olumsuz ne olursa, göktaşı çarpması dahil, benim bir şey söyleme gerekliliğime inanmıyorum. Kendini aşırı önemseme hastalığım da yok, nedir benimle işiniz anlamadım. Küfür etmek için ‘bahane’ bulamayıp bari uyduralıma geliyor iş…”

…Adam mesela evinde otururken 30 senedir ne iş yaptığı belli birine 'paralı askersiniz' vs. niye yazar ya ;) Neyin askeri ? Hangi para dostum… Hayır bir manifestom olur bir hareketin lideriyimdir… Bir durum vardır… Yok oğlu yok… Devamlı bir huzursuz etme, dahil etme, iliştirme…

İnsandan ümidimi kestim, çok oluyor… Yahu benimle ilgili hiç bir şeyden haberiniz yok… Bari bundan haberiniz olsun… Hayatımda patronlu bir işte çalışmamışım adam ‘tasman kimde Cem’ yazıyor ya :))) insan deli oluyor Kur’an çarpsın hasta bu insanlar. Ve kriminal tabi ki…

Ve final… Takma abi! Vay canına şeytanın aklına gelmez ne büyük bir öneri! Breh breh.”

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