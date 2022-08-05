Türkiye Gazetesi

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve yaptığı başarılı projelerle adından söz ettiren Ajda Pekkan’dan geçtiğimiz gün hayranlarını üzen bir haber gelmişti. Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı herkesi endişelendirmiş, sahne programlarını ertelemişti.

SAHNE SONRASI RAHATSIZLANDI

Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Pekkan, program sonrası rahatsızlanmış, semptomların devam etmesi üzerine koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, karantinaya alındı.

“AŞILAR SAYESİNDE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM”

Tedavisi süren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Pekkan, açıklamasında "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan sosyal medyadan açıklama yaptı

Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı 76 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcının konser programı ertelenirken, evde tedavi altına alındığı öğrenildi.

3,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ile oğlu Karan koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Fahriye Evcen’den sevenlerini üzecek bir haber geldi. 3,5 aylık hamile olan Evcen ile oğlu Karan’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.